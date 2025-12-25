14°
RED43 sociedad ChubutTemporada de cruceros
25 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Chubut recibió al crucero Oosterdam, en la primera de sus tres recaladas previstas para esta temporada

A pesar del fuerte viento predominante en la zona, la operación de arribo se concretó con éxito en el Muelle Luis Piedra Buena de Puerto Madryn. El buque, proveniente de Países Bajos, llegó con más de 1.900 pasajeros y 795 tripulantes. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut, encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) recibió este martes al buque de pasajeros Oosterdam, que tomó amarras a las 9 de la mañana sobre el lado sur del Muelle Comandante Luis Piedra Buena.

 

El Oosterdam, de 285 metros de eslora y bandera de los Países Bajos, arribó a la ciudad del Golfo Nuevo proveniente de Punta del Este con 1.922 pasajeros y 795 tripulantes a bordo. Está previsto que permanezca en puerto hasta las 18 horas, momento en el que zarpará con destino a las Islas Malvinas.

 

Este arribo corresponde a la primera de las tres recaladas que el buque tiene programadas en Chubut durante la presente temporada de cruceros, consolidando a la provincia como un importante destino del turismo de cruceros en el país.

 

Desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn se destacó que la temporada de cruceros viene desarrollándose de manera óptima, de acuerdo a lo planificado y en línea con las políticas de fortalecimiento del turismo, la actividad portuaria y la conectividad que impulsa la gestión del gobernador Torres.

 

Asimismo, se informó que a pesar del fuerte viento predominante en la zona, la operación se concretó con éxito luego de una minuciosa maniobra, poniendo en valor el trabajo coordinado de los distintos actores que intervienen en este tipo de operativas.

 

Por último, se confirmó que el próximo arribo de un buque de pasajeros está previsto para el domingo 28, cuando se espera la llegada del crucero Viking Jupiter.

 

 

R.G.

 

