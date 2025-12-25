14°
Jueves 25 de Diciembre de 2025
25 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

La Policía del Chubut realizó allanamientos en Trelew con resultados positivos en armas y drogas

Trelew fue escenario de un impactante operativo policial que incluyó múltiples allanamientos simultáneos, irrupciones domiciliarias y el secuestro de armas, municiones, drogas y un vehículo.
Por Redacción Red43

El Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia del Chubut, realizó este martes por la mañana diferentes allanamientos en simultáneo con resultados totalmente positivos, en donde se secuestraron armas; municiones; drogas y un vehículo, en el marco de investigaciones por graves hechos de "abuso de armas", ocurridos en los últimos días.

 

El procedimiento, que se enmarca en el "Plan Verano Seguro", fue llevado adelante por personal de la Comisaría Segunda, que ingresó a distintos domicilios de la ciudad donde se identificó a las personas presentes y se incautaron cartuchos de distintos calibres; cuatro plantas de marihuana; un vehículo particular y otros elementos considerados clave para el avance de la causa.

 

Debido a la peligrosidad de los hechos investigados, el operativo contó con un importante despliegue de fuerzas especiales, incluyendo la participación del GEOP para las irrupciones, además de efectivos de la División Drogas y Leyes Especiales, División Canes y otras unidades policiales.

 

Las medidas fueron supervisadas por el jefe de la Unidad Regional Trelew y sus resultados puestos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, que dispuso las diligencias correspondientes con la autorización del juez penal interviniente.

 

El contundente accionar policial busca esclarecer hechos violentos que generaron preocupación en la comunidad, y reafirma la decisión de avanzar con firmeza frente a delitos que ponen en riesgo la seguridad pública.

 

 

R.G.

 

