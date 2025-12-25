17°
Jueves 25 de Diciembre de 2025
25 de Diciembre de 2025
economia
Por Redacción Red43

Cayeron casi 7% las ventas de juguetes en Navidad

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó una baja interanual del 6,9% en unidades, en un escenario de consumo prudente y expectativas moderadas de cara a Reyes Magos.
Las ventas de juguetes durante las Fiestas de Navidad cerraron con una disminución del 6,9% en cantidad de unidades en comparación con el mismo período del año anterior. El resultado se dio en un contexto atravesado por un consumo más medido, presupuestos familiares ajustados y decisiones de compra cada vez más selectivas.

 

El balance fue difundido por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que analizó el desempeño de la campaña navideña y adelantó proyecciones cautas para la celebración de Reyes Magos. Desde la entidad señalaron que, pese a la caída interanual, el comportamiento del mercado mostró algunos signos de mejora hacia el cierre del año.

 

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, explicó que el desempeño de diciembre fue superior a lo que se había previsto inicialmente. “El resultado terminó siendo mejor de lo esperado, sobre todo en relación con noviembre, que había evidenciado una baja pronunciada y sorpresiva. En los días previos a Nochebuena se notó una aceleración en las ventas, aunque no fue suficiente para revertir la caída registrada en el Día del Niño ni las bajas de los meses siguientes”, indicó.

 

 

R.G.

 

