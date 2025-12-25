Madrugada de Navidad agitada en Esquel

*Imagen ilustrativa*

Durante la madrugada del 25 de diciembre, en pleno festejo de Navidad, se registró un principio de incendio en cercanías al Cañadón de Bórquez.

La llamada de un vecino motivó la intervención del personal policial y de Bomberos Voluntarios.

El episodio ocurrió cerca de las 3:00 hs y, gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos, no se registraron heridos ni daños materiales.

Aún se investigan los orígenes del incendio.

Noticia en desarrollo.