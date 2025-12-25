15°
13° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 economia ArgentinaANSES
25 de Diciembre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

ANSES oficializó los aumentos para jubilaciones y asignaciones desde enero de 2026

Los nuevos montos alcanzan a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales, con subas definidas por la movilidad previsional y la inflación medida por el INDEC. También se confirmó la continuidad del bono extraordinario.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los incrementos que comenzarán a regir en enero de 2026 para distintos sectores del sistema previsional y de asignaciones familiares. Las actualizaciones responden a la movilidad previsional vigente y a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido recientemente por el INDEC.

 


Los ajustes alcanzan a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como a quienes perciben la Prestación Básica Universal (PBU), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las asignaciones familiares.

 


Mediante la resolución 380/2025, el organismo estableció que el haber mínimo garantizado pasará a ser de $349.299,32, mientras que el haber máximo se fijó en $2.350.453,70. A su vez, las bases imponibles para el cálculo de aportes previsionales quedaron determinadas en $117.643,93 como mínimo y $3.823.372,95 como máximo. Estos valores se definieron en función del último índice inflacionario publicado.

 


La normativa también contempla la actualización de las remuneraciones de quienes cesen su actividad laboral a partir del 31 de diciembre de 2025, así como de aquellos afiliados que continúen trabajando bajo el régimen de compatibilidad previsto en la Ley 24.241 y soliciten su jubilación desde el 1° de enero de 2026.

 


En cuanto a las prestaciones sociales, ANSES informó que desde enero la PBU ascenderá a $159.788,50, mientras que la PUAM se ubicará en $279.439,46. Ambos beneficios se ajustan con el mismo índice de movilidad que rige para el SIPA, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo frente a la inflación.

 


Además, continuará el bono previsional extraordinario de $70.000, dispuesto por el decreto 918/2025. Este refuerzo será percibido por quienes cobren un monto igual o inferior al haber mínimo. En los casos en que los haberes superen ese piso, se otorgará un complemento hasta alcanzar el tope del haber mínimo más el bono. El adicional se pagará por titular, incluso en pensiones compartidas, y tendrá carácter no remunerativo, sin descuentos ni impacto en otros conceptos.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Madrugada de Navidad agitada en Esquel
2
 Cristina Kirchner presentó una complicación intestinal tras la cirugía
3
 La Policía del Chubut realizó allanamientos vinculados a un violento robo en Trelew
4
 ANSES oficializó los aumentos para jubilaciones y asignaciones desde enero de 2026
5
 Navidad con sol y viento en Esquel: se esperan ráfagas de hasta 59 km/h
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -