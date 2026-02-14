19°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 14 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
14 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Taccetta despidió y agradeció a los combatientes de incendios llegados desde Buenos Aires

"Desde el primer momento realizamos gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Gobierno provincial, para reforzar el operativo", remarcó el Intendente 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El intendente Matías Taccetta despidió este viernes a los cerca de 50 combatientes de incendios forestales que arribaron desde la provincia de Buenos Aires para colaborar en el operativo desplegado en el sector de Laguna Villarino. Durante el periodo de trabajos, se alojaron en la residencia deportiva municipal.

 

 

La llegada de los brigadistas, junto con vehículos y equipamiento especializado, fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Esquel ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Su intervención fue clave en el trabajo articulado con Bomberos Voluntarios y brigadistas locales.

 

 

Gracias a la tarea conjunta, se logró que el incendio no ingrese al ejido de Esquel y que no se aproxime con peligrosidad hacia la zona de Alto Río Percy, resguardando a vecinos, viviendas y sectores productivos.

 

 

En ese marco, el intendente Taccetta destacó el acompañamiento recibido y el esfuerzo coordinado entre jurisdicciones. “Desde el primer momento realizamos gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Gobierno provincial, para reforzar el operativo. Sabíamos que la magnitud del incendio requería más recursos humanos y materiales, y obtuvimos una respuesta rápida”, expresó.

 

 

Asimismo, el intendente agradeció el compromiso de todos los equipos que trabajaron en la emergencia. “Quiero reconocer profundamente la labor incansable de cada combatiente que llegó a nuestra ciudad, pero también la entrega de nuestros brigadistas y bomberos locales que estuvieron desde el primer día, enfrentando condiciones muy difíciles y poniendo todo para cuidar a nuestra comunidad”, sostuvo.

 

 

Taccetta remarcó además que “este trabajo demuestra la importancia de la cooperación entre provincias y municipios cuando se trata de situaciones críticas. La solidaridad y el trabajo conjunto fueron fundamentales para proteger a Esquel”.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel celebra sus 120 años: comenzó la Expo Verano 2026 a puro ritmo y producción local
2
 Iris Ernestina Zarate QEPD
3
 La obra de Gigli vuelve al presente gracias al libro "Nieto de artista"
4
 Lala Gym jugará el Mundialito de Fútbol Infantil Femenino en General Roca
5
 Hoy vuelve el carnaval barrial a Esquel
1
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
2
 Olivia Conesa participará en los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá
3
 Nieve de verano en el Cerro 21
4
 Toky, el dogo argentino que hizo historia en Nueva York al coronarse en el Westminster Kennel Club
5
 Se incendió el despacho de una legisladora por Chubut en el Senado
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -