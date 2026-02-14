Taccetta despidió y agradeció a los combatientes de incendios llegados desde Buenos Aires

El intendente Matías Taccetta despidió este viernes a los cerca de 50 combatientes de incendios forestales que arribaron desde la provincia de Buenos Aires para colaborar en el operativo desplegado en el sector de Laguna Villarino. Durante el periodo de trabajos, se alojaron en la residencia deportiva municipal.

La llegada de los brigadistas, junto con vehículos y equipamiento especializado, fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno del Chubut y la Municipalidad de Esquel ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Su intervención fue clave en el trabajo articulado con Bomberos Voluntarios y brigadistas locales.

Gracias a la tarea conjunta, se logró que el incendio no ingrese al ejido de Esquel y que no se aproxime con peligrosidad hacia la zona de Alto Río Percy, resguardando a vecinos, viviendas y sectores productivos.

En ese marco, el intendente Taccetta destacó el acompañamiento recibido y el esfuerzo coordinado entre jurisdicciones. “Desde el primer momento realizamos gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el Gobierno provincial, para reforzar el operativo. Sabíamos que la magnitud del incendio requería más recursos humanos y materiales, y obtuvimos una respuesta rápida”, expresó.

Asimismo, el intendente agradeció el compromiso de todos los equipos que trabajaron en la emergencia. “Quiero reconocer profundamente la labor incansable de cada combatiente que llegó a nuestra ciudad, pero también la entrega de nuestros brigadistas y bomberos locales que estuvieron desde el primer día, enfrentando condiciones muy difíciles y poniendo todo para cuidar a nuestra comunidad”, sostuvo.

Taccetta remarcó además que “este trabajo demuestra la importancia de la cooperación entre provincias y municipios cuando se trata de situaciones críticas. La solidaridad y el trabajo conjunto fueron fundamentales para proteger a Esquel”.