25 de Diciembre de 2025
economia |
Por Redacción Red43

Crecen los dólares fuera del sistema: los ahorros no declarados ya superan los USD 260.000 millones

En la última década, el dinero que los argentinos mantienen fuera del alcance del Estado aumentó más de USD 100.000 millones. El Gobierno analiza un nuevo blanqueo para incentivar su ingreso a la economía formal.
Los ahorros de los argentinos mantenidos fuera del sistema financiero y lejos del control del Fisco ya superan los USD 260.000 millones, de acuerdo a cifras oficiales. Se trata de un volumen que no solo continúa en aumento, sino que se consolidó en los últimos diez años como uno de los principales desafíos para las distintas administraciones.

 


Según información relevada por la Agencia Noticias Argentinas, estos fondos —que pueden encontrarse tanto dentro como fuera del país— pertenecen a personas físicas y empresas argentinas. En 2015, el stock de este tipo de ahorros ascendía a USD 153.309 millones, mientras que en el tercer trimestre del año en curso alcanzó los USD 260.443 millones, con un crecimiento estimado de USD 5.000 millones por trimestre.

 


Ante este escenario, el Gobierno impulsa un nuevo intento por atraer esos capitales a la economía formal mediante un proyecto de blanqueo denominado “Inocencia Fiscal”, que actualmente se encuentra bajo análisis en el Congreso Nacional.

 


La expectativa del ministro de Economía, Luis Caputo, es que una parte de esos fondos no declarados se canalice hacia inversiones productivas, contribuyendo además a fortalecer las reservas del Banco Central, que atraviesan un contexto de debilidad.

 

 

