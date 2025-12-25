15°
13° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 25 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad navidad
25 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Por qué la Navidad se celebra el 25 de diciembre: el cruce entre la fe cristiana y antiguos rituales paganos

La fecha del nacimiento de Jesús no aparece en la Biblia. La Navidad tal como se conoce hoy es el resultado de una construcción histórica que fusionó tradiciones judeocristianas con festividades del Imperio Romano.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Aunque la Navidad conmemora el nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre no figura en ningún texto bíblico como la fecha exacta de ese acontecimiento. Los Evangelios se centran en el significado religioso del nacimiento y no precisan día ni mes.

 


Especialistas señalan que algunos indicios, como la presencia de pastores al aire libre, sugieren que Jesús habría nacido en una época más cálida, posiblemente en primavera u otoño. Sin embargo, con el avance del cristianismo, la Iglesia decidió fijar la celebración en diciembre.

 


La elección del 25 coincidió con importantes fiestas romanas, como el culto al Sol Invicto y las Saturnales, celebraciones vinculadas al renacer de la luz tras el solsticio de invierno. De esta manera, el simbolismo pagano del sol fue resignificado dentro de la fe cristiana, identificando a Cristo como la “luz del mundo”.

 


Con el paso de los siglos, la Navidad se consolidó y se expandió a distintas culturas, transformándose en una festividad que hoy combina tradición religiosa, costumbres populares y celebración familiar.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Madrugada de Navidad agitada en Esquel
2
 Cristina Kirchner presentó una complicación intestinal tras la cirugía
3
 La Policía del Chubut realizó allanamientos vinculados a un violento robo en Trelew
4
 ANSES oficializó los aumentos para jubilaciones y asignaciones desde enero de 2026
5
 Navidad con sol y viento en Esquel: se esperan ráfagas de hasta 59 km/h
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -