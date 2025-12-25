15°
Esquel, Argentina
Jueves 25 de Diciembre de 2025
25 de Diciembre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Ratifican la prisión preventiva de Jones Huala por otros tres meses

El Tribunal Federal de Impugnación confirmó la decisión judicial y el líder de la RAM continuará detenido mientras avanza la investigación en su contra.
Por Redacción Red43

El Tribunal Federal de Impugnación resolvió respaldar la medida dispuesta por el juez de garantías Gustavo Zapata y mantener detenido a Facundo Jones Huala, referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), en el marco de la causa que investiga una serie de delitos atribuidos al activista.

 


La defensa había cuestionado la resolución adoptada a comienzos de diciembre, pero el Tribunal rechazó los planteos y avaló la extensión de la prisión preventiva por un plazo adicional de tres meses, mientras continúa la etapa investigativa impulsada por la Fiscalía.

 


Desde el equipo legal de Jones Huala, Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, reiteró el pedido de excarcelación y sostuvo que el imputado cuenta con arraigo en la región, por lo que no existiría riesgo de fuga.

 


Jones Huala permanece detenido desde junio y enfrenta cargos por asociación ilícita, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del delito, a raíz de expresiones realizadas durante la presentación de su libro “Entre Rejas. Antipoesía Incendiaria”.

 

La Justicia consideró que, dadas las características de la causa, corresponde sostener la detención preventiva mientras se profundiza la investigación.

 

 

R.G.

 

