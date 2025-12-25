14°
Jueves 25 de Diciembre de 2025
25 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Charles Dickens y el origen del espíritu de la Navidad moderna

Publicado en 1843, Cuento de Navidad no solo marcó un hito literario: consolidó una idea de la Navidad ligada a la solidaridad, la empatía y la redención que sigue vigente casi dos siglos después.
Cuando Charles Dickens publicó Cuento de Navidad el 19 de diciembre de 1843, lo hizo en una Inglaterra atravesada por los efectos más duros de la industrialización. Las desigualdades sociales, la precariedad laboral y el abandono de los sectores más vulnerables formaban parte del paisaje cotidiano. En ese contexto, el autor escribió una obra breve pero poderosa, a la que llamó “canción” porque no solo narraba una historia, sino que expresaba un sentimiento profundo.

 

Ese sentimiento fue, precisamente, una exaltación de la Navidad entendida no como una simple festividad, sino como el momento del año en el que las personas hacen una pausa para compartir afecto, perdonar y abrir el corazón. El protagonista, Ebenezer Scrooge, encarna la avaricia victoriana: un hombre frío, obsesionado con el dinero y completamente ajeno a las virtudes humanas. Dickens construyó a Scrooge como una crítica directa a una sociedad que naturalizaba la exclusión.

 

La historia da un giro cuando tres espíritus —la Navidad pasada, presente y futura— obligan al avaro a confrontar su vida, sus errores y un destino sombrío. La transformación es profunda: Scrooge implora una oportunidad para cambiar y, al despertar en el día de Navidad, sale a las calles decidido a reparar el daño causado, compartir su riqueza y acercarse a quienes lo rodean.

 

Escrita en apenas unas semanas para asegurar su publicación antes de la Navidad de 1843, la obra tuvo un impacto inmediato. El legado cultural del relato es enorme. A casi dos siglos de su publicación, Cuento de Navidad sigue siendo mucho más que una historia festiva. Es una reflexión sobre la responsabilidad social, la empatía y la posibilidad de cambio. 

 

 

R.G.

 

