Viernes 26 de Diciembre de 2025
Concejo Deliberante Esquel
26 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Nueva sesión del Concejo Deliberante este lunes

La décimo novena sesión ordinaria se realizará este lunes 29 de diciembre, a las 9:30 hs en el Salón Walter Cristiani en el Centro Cultural Melipal. 
El Concejo Deliberante de Esquel sesionará nuevamente este 29 de diciembre a partir de las 9:30hs en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal. 

 

Dentro de los temas más relevantes a tratar se encuentran: la donación de la bandera nacional para las instalaciones del HCD; la ratificación del convenio de comodato celebrado entre el SENASA y la Municipalidad de Esquel; la ratificación del convenio de uso gratuito no exclusivo celebrado entre la Municipalidad de Esquel y el Club Andino; entre otros. 

 

 

R.G. 

 

