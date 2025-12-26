Nueva sesión del Concejo Deliberante este lunes

El Concejo Deliberante de Esquel sesionará nuevamente este 29 de diciembre a partir de las 9:30hs en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal.

Dentro de los temas más relevantes a tratar se encuentran: la donación de la bandera nacional para las instalaciones del HCD; la ratificación del convenio de comodato celebrado entre el SENASA y la Municipalidad de Esquel; la ratificación del convenio de uso gratuito no exclusivo celebrado entre la Municipalidad de Esquel y el Club Andino; entre otros.

R.G.