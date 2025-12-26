Un hallazgo macabro en el mar: una mujer se cortó un dedo y lo arrojó por un supuesto rito umbanda

Un hallazgo tan inquietante como desconcertante alteró la calma habitual de Mar de las Pampas en la antesala de la Navidad. Un frasco de vidrio con un dedo humano en su interior fue encontrado en la playa y desencadenó un amplio operativo policial que rápidamente captó la atención de vecinos y turistas.

Con el correr de las horas, la investigación condujo a una figura ya conocida en la zona: la denominada “mujer de los cuchillos”, protagonista de episodios previos que habían generado alarma en Villa Gesell.

El episodio se registró cuando personal de la Estación de Policía Comunal 3ª fue alertado sobre la presencia de un objeto sospechoso en la zona de calle 36 y la línea costera. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la existencia de un frasco abandonado sobre la arena y procedieron a acordonar el sector, a la espera de la intervención de Policía Científica. La confirmación llegó poco después y resultó impactante: dentro del recipiente había una falange humana, correspondiente a un dedo.

La escena, poco habitual incluso para los investigadores con experiencia, generó un inmediato despliegue de peritos y abrió múltiples interrogantes sobre el origen del resto humano y las circunstancias que rodearon su aparición en un espacio público y turístico.

Mientras se realizaban las primeras pericias, una vecina se acercó a los uniformados y aportó un dato que resultaría determinante para el avance del caso. Según relató, minutos antes había visto a una mujer con una de sus manos vendada, portando el frasco. De acuerdo con su declaración, la propia mujer le habría contado que había sufrido un accidente doméstico y que decidió arrojar el dedo al mar como parte de un ritual religioso vinculado a prácticas umbanda.

La versión, tan insólita como inquietante, llevó a los investigadores a profundizar la pesquisa en centros de salud de la zona. Fue así como desde el hospital municipal se confirmó que, efectivamente, el día anterior una mujer había ingresado por la guardia con la amputación de un dedo. Recibió atención médica, fue estabilizada y obtuvo el alta el mismo día. Un detalle llamó la atención de las autoridades: la paciente se retiró del hospital con la falange amputada en su poder.

Con esos datos, la investigación avanzó rápidamente hacia la identificación de la mujer. No se trataba de una persona desconocida para las fuerzas de seguridad. Por el contrario, era la misma que días antes había sido detenida en Villa Gesell tras protagonizar un episodio violento que generó gran preocupación entre los vecinos.

Según informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad local al portal Central de Noticias Madariaga, la policía había acudido a un llamado por una mujer que realizaba supuestos rituales en la vía pública.

Al intentar identificarla, la situación escaló: la acusada se habría resistido portando una cuchilla de aproximadamente 45 centímetros de largo, lo que obligó a los efectivos a realizar disparos intimidatorios para poder reducirla y ponerla a disposición de la Justicia.

Intervención judicial y estado de la causa Pese a los antecedentes y a lo llamativo del caso, el Ministerio Público Fiscal dispuso iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de ilícito”. Hasta el momento, no se ordenaron nuevas medidas restrictivas ni imputaciones formales, y la causa continúa en etapa de análisis, a la espera de eventuales definiciones judiciales.