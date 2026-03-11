Llegó el sifonero y se apagó el incendio: la soda salvó a una camioneta que se prendió fuego

Transcurría un mediodía común en Pergamino, Buenos Aires, cuando algo extraordinario sucedió. Una escena que parecía sacada de una película cómica se desplegó en la concurrida esquina de boulevard Alsina y Ameghino, cuando una camioneta comenzó a arder inesperadamente. Aunque la situación podía haber terminado en desastre, el ingenio y la valentía de dos repartidores de soda transformaron el escenario en uno de improvisación heroica y valentía.

El protagonista de este episodio fue una Fiat Toro de color gris que, detenida por el semáforo, comenzó a humear densamente desde su capó. Fue entonces cuando su conductor, entrando en pánico, intentó hacer uso del matafuegos a bordo. Sin embargo, las llamas no cederían con facilidad y rápidamente intensificaron su danza destructiva, atrayendo a decenas de ojos preocupados y teléfonos en grabación.

La esperanza, entonces, llegó de repente a la forma de una vieja combi usada para reparto de soda. Observadores pronto se vieron perplejos cuando descendieron "soderos" equipados no con las herramientas de extinción habituales, sino con su voluptuoso inventario de sifones.

En una suerte de ballet automático, comenzaron a disparar efervescentes chorros sobre el empecinado incendio. El contraste del frío espumoso de las botellas de soda sobre las ardientes llamas capturó tanto a la multitud, como a los espectadores del ahora viral video, en un estado de mezcla entre diversión y pura admiración.

Si bien fue un video lleno de inesperada comedia y creatividad, no hay que dejar de lado el hecho de que el arrojo de los improvisados bomberos permitió ganar tiempo crucial antes de que los profesionales llegaran al rescate.

A su llegada, los bomberos voluntarios del municipio lograron extinguir completamente las llamas y proceder al necesario enfriamiento del vehículo ardido, previniendo así cualquier posibilidad de reencendido.

No hubo heridos que lamentar, el conductor escapó ileso pero ahora probablemente agradecido con quienes se convirtieron en héroes improvisados. Su camioneta sufrió daños frontales visibles, aunque no había duda de que la intervención soda-mágica evitó un destino mucho peor.