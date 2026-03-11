Escándalo: el intendente y sus hijos concejales bautizaron un Parque Acuático con el nombre de su madre diputada

La ciudad de El Colorado, históricamente conocida como "La Perla del Sur formoseño", volvió a quedar en el centro de la polémica política tras el acto oficial en el que se impuso el nombre "Clara G. Doroñuc" al Parque Acuático local. La mujer no solo es diputada provincial, sino que también es esposa del intendente y madre de dos concejales.

La decisión generó fuertes críticas porque la homenajeada es diputada provincial, esposa del intendente vitalicio Mario Brignole y madre de los concejales Fernando Ariel Brignole y Marcelo Daniel Brignole, quienes ocupan respectivamente la presidencia y vicepresidencia del Concejo Deliberante de la ciudad.

El acto institucional terminó alimentando el debate sobre la concentración de poder político en una sola familia dentro de la tercera ciudad más importante de la provincia.

La escena no pasó desapercibida: un parque público bautizado con el nombre de la esposa del intendente y madre de los concejales que integran el cuerpo legislativo local.

Para sectores opositores y críticos de la gestión municipal, el episodio constituye una muestra más de lo que califican como un esquema de nepotismo político consolidado hace décadas en El Colorado.

"Intendente, diputada provincial y autoridades del Concejo Deliberante pertenecen al mismo núcleo familiar", señalaron dirigentes locales que cuestionan la decisión.

El intendente Mario Brignole gobierna El Colorado desde finales de la década de 1990 y se ha convertido en una de las figuras políticas con mayor permanencia en el poder dentro de la provincia de Formosa.

Durante ese período, distintos sectores han denunciado reiteradamente la concentración de cargos públicos y de empresas privadas proveedoras o contratistas del estado, en manos de familiares directos y allegados al jefe comunal.

Además de su esposa —la diputada provincial Clara Doroñuc de Brignole— y de sus hijos concejales, diversas dependencias municipales han sido señaladas por opositores como espacios ocupados por integrantes del mismo entramado familiar.

El abogado y dirigente Emanuel Zieseniss denunció recientemente en declaraciones radiales que el patrimonio del intendente y su entorno no podría justificarse únicamente con ingresos provenientes de la función pública.

Según sostuvo, existen presentaciones judiciales vinculadas a presuntos casos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y manejo irregular de recursos públicos.

Entre los ejemplos mencionados por los denunciantes figura la empresa constructora vinculada a uno de los hijos del intendente, que habría recibido adjudicaciones de obras públicas financiadas con recursos estatales.

Para sectores críticos, la situación refleja una profunda transformación de la ciudad. El Colorado, que durante décadas fue promocionado como un destino turístico y productivo de referencia en el sur provincial, es señalado ahora por sus detractores como un caso emblemático de concentración de poder político y familiar.

La decisión de bautizar un espacio público con el nombre de la esposa del intendente volvió a encender ese debate y las críticas al Modelo Formoseño.

Mientras tanto, el episodio dejó una postal que muchos consideran simbólica: un parque público inaugurado bajo el nombre de la propia familia que gobierna la ciudad desde hace más de tres décadas.

Texto y foto: Prensa Libre Formosa