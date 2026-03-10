21°
El femicida de la tercera edad: tiene 78 años y mató con un rifle a su pareja de 30

La mujer era dominicana y la encontraron sobre un charco de sangre. Al principio, el hombre dijo que fue un suicidio, pero su declaración no convenció a la policía.
Un hombre de 78 años fue detenido este martes acusado de asesinar a su pareja, una mujer de 30 años oriunda de República Dominicana, en su vivienda de El Talar, partido de Tigre. La Justicia descartó la hipótesis de suicidio tras detectar inconsistencias en la declaración del imputado.

 

La víctima, identificada como Luisa María De Los Santos, fue hallada por la policía en medio de un charco de sangre, con un rifle calibre .22 junto a su cuerpo. Inicialmente, Julián Contreras había afirmado que su pareja se había quitado la vida utilizando el arma de su hijo, pero la investigación rápidamente puso en duda esa versión.

 

Peritos de la UFI de Género de Tigre constataron que la mujer presentaba signos de haber estado varias horas sin vida y que la herida no era compatible con un suicidio. Además, detectaron que la escena del crimen había sido alterada, lo que derivó en la imputación de Contreras por “homicidio triplemente calificado por el vínculo, por razones de género y por el uso de arma de fuego”.

 

Durante el procedimiento, también fue imputado Waldenar Contreras, hijo del principal sospechoso, por “entrega ilegal de arma de fuego”, ya que habría facilitado el rifle utilizado en el femicidio. Se activó el protocolo por violencia de género y se brindó contención a los familiares de la víctima, mientras la causa sigue bajo investigación.

 

 

 

 

