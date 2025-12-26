Continúa el incendio de Lago Menéndez, pero contuvieron otros focos en el PNLA

Durante la jornada de ayer ingresaron tres combatientes y un Guardaparque al brazo sur del Lago Menéndez, transportados en una embarcación de la Administración de Parques Nacionales. Se realizó monitoreo en puesto de observación con dron y visor térmico, marcando los puntos calientes existentes en el perímetro del incendio. Los medios aéreos de la Agencia Federal de Emergencias trabajaron haciendo descargas de agua en el incendio que lleva días y fue originado por rayos de la última tormenta eléctrica.



La operatoria para el día de hoy es similar. La superficie afectada continua sin ser precisa.

Durante la madrugada de hoy se denunció un nuevo foco de incendio en la zona Centro del Parque Nacional que motivó el despacho de una cuadrilla de ataque inicial compuesta por siete combatientes y dos Guardaparques Debido a que el mismo se originó durante la noche se activó el protocolo de actuación nocturna, con un observador de incendios y dron con cámara térmica. El foco se encuentra circunscripto.

En simultáneo con el foco anterior, se denunció un incendio de estructura en el campamento organizado Bahía Rosales que motivó la respuesta de Bomberos Voluntarios de Trevelin, sofocando el incendio durante la misma madrugada. El siniestro produjo la destrucción total de un quincho y cocina, sin registrar víctimas.

La temperatura máxima pronosticada para hoy es de 11° C con humedad relativa mínima del 75 %. Se esperan vientos entre 40-50 km/h del sector oeste con ráfagas de mayor intensidad. Actualmente llueve persistentemente en el Parque desde la mañana.

El parque nacional se encuentra abierto al público. Los servicios turísticos no han sido afectados por el operativo. Las sendas y áreas de uso público se encuentran abiertas.

Se recuerda que está prohibido el uso del fuego hasta el 30 de abril de 2026. Los únicos espacios de fuego seguro se limitan a los predios de campamentos administrados por prestadores turísticos autorizados.

