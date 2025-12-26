Logran asegurar la continuidad de las auxiliares de educación tras reclamo gremial

El conflicto que mantenía en vilo a cuatro trabajadoras auxiliares de educación tuvo un giro favorable tras las protestas realizadas en la supervisión de escuelas. Jonathan Díaz, delegado de ATE, informó que luego de los reclamos recibieron el llamado del subsecretario de la cartera educativa y que incluso el propio ministro se interiorizó en el caso. Según el referente gremial, las bajas de los contratos habrían sido impulsadas por líneas administrativas secundarias sin el conocimiento previo de la conducción ministerial, lo cual calificó como una situación lamentable para la estabilidad de los trabajadores.

Respecto a los motivos de las desvinculaciones, Díaz explicó que se intentó aplicar una ordenanza antigua que establecía el cese laboral para quienes obtuvieran un título profesional. El delegado manifestó que este criterio resulta contraproducente, ya que desde el gremio se busca que las trabajadoras puedan capacitarse sin que ello implique la pérdida automática del puesto antes de conseguir un empleo afín a su nueva formación. En ese sentido, destacó que muchas de las auxiliares realizaron cursos de acompañamiento terapéutico para mejorar la asistencia que brindan a los niños que necesitan integrarse en el ámbito escolar.

El acuerdo alcanzado establece que las trabajadoras mantendrán la vigencia de sus contratos, por el momento, hasta el 19 de febrero. Para esa fecha, Díaz adelantó que existe un compromiso de convocatoria a una mesa técnica donde se discutirá la modalidad de trabajo a futuro. El objetivo de este espacio será elaborar un proyecto que regule las misiones y funciones del cargo, permitiendo que las propias protagonistas participen en la definición de sus tareas. Desde ATE subrayaron la importancia de que sea el trabajador, quien vive el día a día en las escuelas, el que colabore en la creación de las normativas que rigen su actividad.

E.B.W.