Cronograma de pagos: ANSES retoma su actividad este lunes en todo el país

La ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que este lunes 29 de diciembre continúa el calendario de pagos correspondiente a la Prestación por Desempleo. En esta jornada, el beneficio estará disponible para aquellos titulares cuyos documentos finalicen en 6 y 7.

Este cronograma forma parte de las últimas liquidaciones del año, destinadas a brindar sostén económico a quienes se encuentran temporalmente sin empleo.

¿Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro?

Para mayor comodidad de los beneficiarios, el organismo dispone de diversas plataformas digitales para verificar el estado de la liquidación sin necesidad de acercarse a una oficina física:

Sitio Web Oficial: Ingresando en www.anses.gob.ar, dentro de la opción Calendario de pagos. Plataforma mi ANSES: Los usuarios pueden acceder con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, deben dirigirse a la sección Cobros y seleccionar la opción Consultar fecha y medio de cobro. App mi ANSES: Disponible para dispositivos móviles. Al ingresar con las credenciales personales, se debe ir a Mis datos y luego a Mis fechas de cobro. Atención Virtual: A través de la modalidad de consulta rápida en la web de ANSES, seleccionando Iniciar atención y luego el apartado Cuándo y dónde cobro.

F.P