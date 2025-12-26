15°
Esquel, Argentina
Viernes 26 de Diciembre de 2025
El viento no da tregua: complicaciones en pleno centro por las ráfagas

Pasado el mediodía, el incremento de la intensidad del viento causó inconvenientes en la zona de Avenida Fontana y Ameghino.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Cerca de las 13:30 horas de este viernes, las fuertes ráfagas de viento que azotan a la región volvieron a generar complicaciones en el casco céntrico de Esquel. El sector más afectado en esta oportunidad fue la Avenida Fontana, en su intersección con la calle Ameghino.

 

 

El incremento repentino de la intensidad del viento causó diversos inconvenientes en la zona, dificultando el tránsito peatonal y vehicular. Según se pudo observar, el fenómeno climático volvió a hacerse sentir con fuerza, provocando situaciones de alerta entre los vecinos y comerciantes que se encontraban en el lugar en ese momento.

 

 

Cabe recordar que para la jornada de hoy se esperaban condiciones ventosas, con ráfagas que podrían superar los 50 km/h, tal como lo anticipó el pronóstico meteorológico. Ante esta situación, se recomienda a los vecinos circular con extrema precaución, evitar estacionar bajo árboles de gran porte o estructuras que puedan desprenderse, y asegurar cualquier objeto en balcones o patios que pueda ser desplazado por el viento.

 

 

Hasta el momento no se han reportado daños de gravedad, pero el personal municipal y las fuerzas de seguridad permanecen atentos a la evolución del clima durante el resto de la tarde.

 

 

F.P

 

