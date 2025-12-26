¿Querés cambiar tu nombre de Gmail? Google lanza una función para actualizar tu mail fácilmente

Durante años, cambiar el nombre de usuario de una cuenta de Gmail sin abrir una cuenta nueva y perder toda la información parecía una tarea imposible. Sin embargo, Google comenzó a implementar una función que permite a los usuarios modificar su dirección @gmail.com de manera directa, manteniendo todo su ecosistema de datos intacto.

Esta actualización es ideal para quienes crearon sus correos hace mucho tiempo con nombres informales y ahora necesitan una identidad más profesional, o simplemente para quienes desean renovar su dirección sin el dolor de cabeza de migrar archivos.

¿Cómo verificar si ya tenés la función activa?

Para consultar si tu cuenta ya permite el cambio, debés seguir estos pasos:

Ingresar a tu Cuenta de Google. Ir a la sección de Información personal. Seleccionar la opción Correo electrónico. Si la función está disponible para vos, aparecerá la opción de elegir un nuevo nombre de usuario.

¿Qué pasa con mi correo actual?

Uno de los puntos más importantes de esta nueva función es que no perdés nada. Al realizar el cambio, tu dirección de correo anterior se convierte automáticamente en un alias. Esto significa que:

Los mails enviados a tu dirección vieja seguirán llegando a la misma bandeja de entrada.

Podés iniciar sesión en cualquier servicio de Google (Drive, YouTube, Fotos, etc.) usando cualquiera de las dos direcciones.

Toda tu información (fotos, archivos de Drive, contactos y correos viejos) permanece exactamente donde estaba.

Puntos clave a tener en cuenta

Google ha establecido algunas reglas para el uso de esta herramienta:

Límite de tiempo: Solo podés cambiar tu dirección de correo una vez por año .

Reversibilidad: Si te arrepentís del cambio, podés volver a tu dirección anterior cuando quieras.

Esta medida busca simplificar la vida de los usuarios que llevan décadas con la misma cuenta y necesitan actualizarla a sus necesidades actuales sin las complicaciones técnicas que existían hasta hoy.

F.P