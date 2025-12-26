Calendario 2026: Habrá tres fines de semana XL

El Gobierno nacional oficializó los tres días no laborables con fines turísticos que se aplicarán en 2026 y que se incorporan al calendario de feriados vigente. La medida quedó establecida este viernes mediante la Resolución 164/2025, difundida en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

De acuerdo a lo dispuesto, los días definidos como no laborables serán el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre. La elección de estas fechas apunta a complementar feriados inamovibles y conformar fines de semana de cuatro días consecutivos, con el propósito de incentivar los viajes dentro del país y favorecer la actividad en rubros como el turismo, la hotelería, la gastronomía y el transporte.

El lunes 23 de marzo permitirá extender el descanso correspondiente al martes 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En julio, el viernes 10 se sumará al feriado del jueves 9, Día de la Independencia, mientras que en diciembre el lunes 7 antecederá al feriado del martes 8, por la Inmaculada Concepción de María.

Estos días no laborables se agregan a los feriados establecidos en el artículo 7° de la Ley 27.399, que regula el régimen de feriados nacionales. A diferencia de los feriados inamovibles, su aplicación en el sector privado queda a criterio del empleador, mientras que en la administración pública suelen implementarse de forma automática.

Con esta definición, el calendario 2026 contará con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo del año, una herramienta que el Ejecutivo utiliza para promover el movimiento turístico fuera de los períodos de mayor demanda.

En síntesis, el calendario de feriados para el 2026 quedará de la siguiente manera:

Enero: jueves 1, Año Nuevo.

Febrero: lunes 16 y martes 17, Carnaval.

Marzo: lunes 23, día no laborable turístico; martes 24, Día de la Memoria.

Abril: jueves 2, Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas / Jueves Santo; viernes 3, Viernes Santo.

Mayo: viernes 1, Día del Trabajador; lunes 25, Revolución de Mayo.

Junio: lunes 15, Güemes (trasladado); sábado 20, Belgrano.

Julio: jueves 9, Día de la Independencia; viernes 10, día no laborable turístico.

Agosto: lunes 17, San Martín.

Octubre: lunes 12, Diversidad Cultural.

Noviembre: lunes 23, Soberanía Nacional (trasladado).

Diciembre: lunes 7, día no laborable turístico; martes 8, Inmaculada Concepción; viernes 25, Navidad.

R.G.