16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelServicio Meteorológico Nacional
26 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Anuncian alerta amarilla de lluvia y viento para hoy viernes

Protección Civil Municipal reporta el alerta que afecta a varias partes de la provincia, incluida nuestra ciudad. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Protección Civil Municipal informa que rige una alerta amarilla por lluvia y viento, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, vigente desde la mañana y hasta la noche de este viernes 26 de diciembre.

 

Lluvias: Se prevén lluvias de variada intensidad durante la mañana, con acumulados entre 10 y 25 mm, pudiendo superarse de manera puntual. Los mayores registros se esperan en zonas altas.

 

Viento: Durante la jornada se esperan vientos del oeste y sudeste, con velocidades de 40 a 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h de forma puntual.

 

Si bien las alertas amarillas podrían no implicar grandes riesgos, te dejamos una serie de recomendaciones para tener en cuenta.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se vió el incendio en Bahía Rosales
2
 Ratifican la prisión preventiva de Jones Huala por otros tres meses
3
 Pelea entre vecinos e incendio de una casa porque uno miró demasiado a la hija del otro
4
 Incendio destruyó por completo una vivienda sobre la Ruta 40
5
 Entregaban a sus tres hijas de entre 15 y 17 años para que tengan sexo a cambio de plata y droga
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -