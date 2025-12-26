Anuncian alerta amarilla de lluvia y viento para hoy viernes

Protección Civil Municipal informa que rige una alerta amarilla por lluvia y viento, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, vigente desde la mañana y hasta la noche de este viernes 26 de diciembre.

Lluvias: Se prevén lluvias de variada intensidad durante la mañana, con acumulados entre 10 y 25 mm, pudiendo superarse de manera puntual. Los mayores registros se esperan en zonas altas.

Viento: Durante la jornada se esperan vientos del oeste y sudeste, con velocidades de 40 a 60 km/h, y ráfagas que podrían superar los 100 km/h de forma puntual.

Si bien las alertas amarillas podrían no implicar grandes riesgos, te dejamos una serie de recomendaciones para tener en cuenta.