16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 26 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad ArgentinaChubut
26 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El saludo navideño de los científicos del Conicet desde el fondo del mar

La nueva expedición submarina siguió trabajando en Nochebuena y los investigadores celebraron ante las cámaras del streaming.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La llegada de la Navidad encontró a los científicos del Schmidt Ocean Institute (SOI) y del CONICET desarrollando su labor de investigación en la expedición “Vida en los extremos”, la tercera en los últimos meses.

 

La misión, con cámaras a más de 1000 metros de profundidad, había comenzado ayer a las 16.30 y prosiguió por 8 horas, por lo cual encontró a los investigadores trabajando y festejando la llegada de la Navidad.

 

Mientras el ROV SuBastian —un robot de operación remota capaz de alcanzar los 4.500 metros— estaba a casi un kilómetro de profundidad, cerca de 30 científicos vestidos con gorros de Papá Noel se encontraban a bordo del buque R/V Falkor (too).

 

A la medianoche, brindaron delante de cámara y saludaban a la audiencia que también los seguía en vivo y les escribía por el chat abierto.

 

Después del clásico saludo de “Feliz Navidad”, una de las científicas lanzó a cámara: “Bueno, ahora a trabajar”, lo que provocó la risa general en el barco. En los siguientes minutos, el robot maniobró su brazo robótico en las profundidades para colocar en medio de un grupo de anémonas y plantas subacuáticas una bandera alusiva a los festejos, lo que provocó el aplauso generalizado de los expertos.

 

La misión científica “Vida en los extremos” se desarrolla entre el 14 de diciembre y el 10 de enero de 2026, a lo largo de una travesía que une el puerto de Buenos Aires con la ciudad de Puerto Madryn.

 

A bordo del buque Falkor (too), del Schmidt Ocean Institute, el equipo recorre la Cuenca de Malvinas y la Cuenca del Salado para investigar ecosistemas de gran profundidad que rara vez han sido observados en vivo.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Así se vió el incendio en Bahía Rosales
2
 Ratifican la prisión preventiva de Jones Huala por otros tres meses
3
 Pelea entre vecinos e incendio de una casa porque uno miró demasiado a la hija del otro
4
 Incendio destruyó por completo una vivienda sobre la Ruta 40
5
 Entregaban a sus tres hijas de entre 15 y 17 años para que tengan sexo a cambio de plata y droga
1
 Desarticulan red de tráfico ilegal de carne de guanaco en Chubut
2
 La Policía del Chubut desbarató bandas narco, secuestró drogas, armas y dinero en operativos simultáneos en Trelew y Puerto Madryn
3
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
4
 Cristina Kirchner se recupera luego de una cirugía por apendicitis
5
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -