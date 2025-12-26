Seguidilla de incendios durante los festejos navideños en Esquel

En pleno festejo navideño, los Bomberos Voluntarios de Esquel tuvieron una intensa actividad durante las noches del 25 y 26 de diciembre, con reiteradas intervenciones por incendios en distintos puntos de la ciudad y la región.

Durante la madrugada del 25 de diciembre, se registraron dos salidas por quema de pastizales. La primera fue a las 2:44, en la intersección de Alberdi y Humphreys, mientras que a las 6:05 se intervino nuevamente por un foco similar en Pellegrini y Humphreys. En ambos casos, las dotaciones lograron controlar rápidamente las llamas y evitar su propagación.

La actividad continuó durante la madrugada del 26 de diciembre, cuando a la 1:33 los bomberos debieron intervenir en el Parque Nacional Los Alerces, específicamente en Bahía Rosales, donde se produjo un incendio que afectó un quincho y la hostería, además de registrarse focos en la zona de el Maitenal, sector alto. El rápido accionar de las dotaciones permitió controlar la situación.

Minutos más tarde, a la 1:38, se registró otro incendio de pastizales en Humphreys y Pellegrini, ya dentro de Esquel. En este hecho se produjo la aprehensión de un sujeto, señalado como presunto responsable de haber originado el fuego.

Las salidas continuaron a las 2:53 en el barrio 28 de junio, en cercanías de las casas tuteladas, y luego a las 3:54 por un nuevo foco de pastizales en Fontana y la costanera. Finalmente, a las 5:26, se debió regresar al mismo sector de Fontana y costanera por otro incendio.

Desde el cuartel informaron que, debido a las características de los focos ígneos y su reiteración en cortos períodos de tiempo, se presume que varios de los incendios fueron intencionales. En todos los casos trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, que lograron extinguir rápidamente las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia viviendas o áreas sensibles.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni pérdidas materiales, aunque se remarcó la importancia de extremar los cuidados y denunciar cualquier situación sospechosa, especialmente durante jornadas festivas y con condiciones propicias para la propagación del fuego.

R.G.