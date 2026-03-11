Tenía prohibido acercarse, pero lo hizo igual: La condena

La Fiscalía de Lago Puelo logró una sentencia condenatoria contra Abel Gustavo Sanvitale (42), quien reconoció haber desobedecido reiteradamente órdenes judiciales y protagonizado hechos de violencia contra su expareja. El imputado aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

La resolución se dictó el pasado 5 de marzo en los tribunales de la localidad, a través de un juicio abreviado impulsado por el funcionario de fiscalía Cristian Gustavo Cayún. Este mecanismo permitió arribar a una condena firme sin necesidad de realizar un juicio oral, evitando que la víctima tuviera que atravesar nuevamente el proceso de revivir los hechos en una instancia pública.

Siete hechos de desobediencia

De acuerdo con la investigación fiscal, Sanvitale admitió su responsabilidad en siete hechos de desobediencia ocurridos entre marzo y junio de 2025. Durante ese período ignoró reiteradamente las prohibiciones de acercamiento y otras medidas judiciales dispuestas para proteger a la víctima.

Además de los incumplimientos, la Justicia también lo declaró penalmente responsable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Condena y reglas de conducta

La sentencia establece una pena de tres años de prisión en suspenso. Esto significa que el condenado no irá a prisión, pero deberá cumplir estrictamente una serie de reglas de conducta durante el plazo fijado por la Justicia.

Entre las medidas impuestas se encuentran:

Prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima.

Continuar con tratamiento psicológico.

Participación obligatoria en el Ta.Vi.Re. (Taller de Visibilización y Reflexión sobre Violencia de Género).

Prohibición de consumir estupefacientes y de abusar del alcohol.

El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en la revocación del beneficio y en el cumplimiento efectivo de la pena.

Acompañamiento a la víctima

Desde el Ministerio Público Fiscal del Chubut señalaron que el acuerdo de juicio abreviado fue previamente consultado con la víctima a través del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD), garantizando que sus derechos y su seguridad fueran considerados durante todo el proceso.

O.P.