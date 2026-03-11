Plan de monitoreo y restauración en el Parque Nacional Los Alerces

El interventor del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Rodríguez, informó sobre las líneas de trabajo que se ejecutan en las superficies afectadas por los incendios. La labor principal consiste en un plan de monitoreo post-incendio que integra a Parques Nacionales con la provincia, el CIEFAP, la Universidad y profesionales de cada rubro. Al respecto, el funcionario señaló: "Estamos hablando de los impactos sobre la vegetación, sobre la fauna, sobre la cuenca hídrica en particular". La pérdida de cobertura boscosa ante precipitaciones de lluvia o nieve puede derivar en deslizamientos, indicamientos y afectaciones en las tomas de agua, las poblaciones y la infraestructura.

En cuanto a la recuperación del ecosistema, se ha iniciado un plan de reforestación que incluye la cosecha de semillas locales. El objetivo es producir plantines en un plazo de dos años para intervenir las áreas con ejemplares de origen local. Respecto a la fauna, se trabaja en la supervivencia del huemul mediante el suministro de forraje. El operativo consiste en el traslado de fardos y productos forestales del mismo parque a través de medios aéreos hacia los puntos de avistamiento. Sobre esta tarea, Rodríguez afirmó: "Se colocan cámaras trampa para ver el comportamiento, no solamente quién está forrajeando, porque también podrían ser especies exóticas".

Sobre la actividad maderera, se habilitó el transporte y la venta de la leña que ya se encontraba acopiada antes del inicio de los incendios. Los traslados se realizan hacia Villa Lago Rivadavia, Esquel, Cholila y Trevelin. En paralelo, se determinan nuevos lugares de saca para la temporada de corte, dado que el fuego afectó los bosques cercanos a las poblaciones de la zona norte.

Finalmente, el balance de la temporada de verano indica una disminución en el ingreso de visitantes. El corte de la Ruta Provincial 71 y la falta de acceso a la zona norte desde el 6 de enero incidieron en la circulación de turistas. Rodríguez concluyó sobre el impacto en el sector: "A partir del 6 de enero el impacto ha sido alto por los cortes que hubo directamente sobre la ruta Provincial 71". La afluencia se concentró en el público local, mientras que el turismo externo registró un descenso vinculado a las condiciones de tránsito y a la información difundida por medios nacionales sobre la situación en el área protegida.

E.B.W.