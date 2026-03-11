Los Alerces: convocarán a actores locales para un comité asesor

El interventor del Parque Nacional Los Alerces, Ariel Rodríguez, se refirió al alcance de la intervención dispuesta en el área protegida y al trabajo que se proyecta para los próximos meses.

Rodríguez explicó que la intervención tiene un plazo inicial definido, aunque su continuidad dependerá de los avances que se logren en los distintos planes de trabajo. “Bueno, en principio el plazo es de cuatro meses, la intervención inicial, pero está asociada, como bien decís, a una evaluación de cómo se va avanzando en los planes de remediación o de resiliencia, el plan 2026 de Alerces”, señaló.

En ese sentido, indicó que ya se cuenta con un diagnóstico de la situación del parque y que el objetivo ahora es avanzar en acciones concretas a partir de ese análisis. “Tiene que ver no solamente con un diagnóstico de la situación del parque, que ya lo tenemos elaborado, sino también cómo avanzamos en el plan para revertir o trabajar sobre ese diagnóstico”, explicó.

Entre los principales desafíos de esta etapa, el funcionario destacó la conformación de un espacio de participación local. “Obviamente el desafío principal, que para mí es primordial, es la conformación del comité asesor local”, afirmó.

Rodríguez adelantó que en las próximas semanas se realizará una convocatoria formal para integrar esa mesa de trabajo. “En las próximas semanas diría que vamos a tener una comunicación formal invitando a cada uno de los actores”, indicó, y agregó que actualmente se está actualizando el mapa de actores y definiendo las prioridades de los temas a tratar.

Finalmente, el interventor reiteró que su compromiso actual está vinculado al plazo inicial establecido con la Administración de Parques Nacionales. “En principio yo tengo este compromiso de los cuatro meses que acordamos con Parques Nacionales”, sostuvo.

Sin embargo, señaló que su intención es seguir acompañando el proceso más allá de ese período. “Mi intención es acompañar el proceso, quizá no como intendente, pero sí acompañar el proceso como vecino”, expresó, y agregó que incluso evalúa la posibilidad de continuar colaborando desde su experiencia como trabajador retirado del organismo.

R.G.