Sabado 27 de Diciembre de 2025
27 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Una reina en la Patagonia: Máxima llegó con su familia para esperar el año nuevo

La monarca de los Países Bajos se encuentra en una estancia cercana a Bariloche. También su esposo, el Rey Guillermo y sus hijas. Gran operativo de seguridad en la zona.
La Reina Máxima de Países Bajos llegó en la tarde de este viernes a Bariloche para pasar Año Nuevo junto a su familia en una estancia de su propiedad en esta ciudad.

 

La monarca, de origen argentino, se instaló en la estancia Pilpilcurá -ubicada a unos 75 kilómetros del centro de la ciudad- con su esposo, el Rey Guillermo, y sus hijas, Catalina, Alexia y Ariane de Orange.

 

Según se supo, el grupo familiar arribó poco después del mediodía al aeropuerto Teniente Luis Candelaria, en un vuelo privado procedente de El Calafate, y rápidamente se trasladó a su propiedad, en medio de un fuerte operativo de seguridad.

 

La presencia de Reina Máxima en esta ciudad es habitual ya que todos los años se instala aquí para pasar las Fiestas y disfrutar de algunos días de vacaciones, aunque no pasa desapercibido para los vecinos de la zona y eventuales turistas. Por otra parte, trascendió que Máxima se reencontró en la estancia con su madre, María del Carmen Cerruti, quien esperaba allí al resto de la familia.

 

 

