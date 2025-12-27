La suerte pasó por Esquel: un apostador ganó casi $70 millones en el Quini 6

La ciudad de Esquel vuelve a ser noticia por la fortuna. En el último sorteo del Quini 6, realizado este fin de semana, un apostador local logró adjudicarse un premio millonario que asciende a casi 70 millones de pesos, tras participar en la modalidad "Siempre Sale".

El ticket ganador fue vendido en una de las agencias de lotería tradicionales de la ciudad. Según se informó, el apostador logró la hazaña al acertar cinco de los seis números de la combinación sorteada, lo que le permitió compartir el pozo con otros ganadores a nivel nacional, llevándose una cifra exacta que ronda los $68.500.000.

El sorteo y los números

En la modalidad "Siempre Sale", el pozo se reparte entre quienes logran la mayor cantidad de aciertos (generalmente 5 o 6 números). Esta vez, la suerte estuvo del lado de la cordillera, sumando a Esquel a la lista de localidades favorecidas por el azar en este cierre de año.

Por su parte, el agenciero que comercializó el cartón ganador también recibirá un estímulo económico por haber vendido el premio, lo que generó un clima de festejo y expectativa en el local durante la jornada de hoy.

¿Qué sigue para el ganador?

Como es habitual en estos casos, la identidad del afortunado se mantiene en reserva por razones de seguridad. El ganador dispone ahora de un plazo determinado por la Lotería de Santa Fe para presentarse a reclamar su premio. Cabe recordar que, tras los descuentos de ley correspondientes a los premios de azar, la suma neta seguirá siendo una cifra que, sin dudas, le permitirá al vecino o vecina comenzar el 2026 de una manera inolvidable.

Este premio llega en un momento especial, justo antes de las celebraciones de fin de año, y reaviva la esperanza de los jugadores locales de cara a los próximos sorteos extraordinarios de Reyes y los tradicionales "Gordos" de fin de año.

F.P