Un joven de Esquel fue demorado tras intentar robar en un comercio de el Bolson

Un joven de 18 años, residente de la ciudad de Esquel, fue aprehendido en las últimas horas en la localidad rionegrina de El Bolsón, luego de ser sorprendido intentando sustraer mercadería de un local comercial ubicado en la zona céntrica.

El episodio tuvo lugar en un comercio de indumentaria situado sobre la Avenida San Martín. Según el reporte policial, el joven ingresó al establecimiento como un cliente más, pero su actitud sospechosa llamó la atención de los empleados. Al intentar retirarse del local sin abonar, se constató que llevaba diversas prendas de vestir ocultas entre sus pertenencias.

Intervención policial

Efectivos de la Comisaría 12° de El Bolsón acudieron rápidamente al lugar tras recibir el alerta. Al momento de la requisa, los uniformados recuperaron los elementos que el joven pretendía sustraer, consistentes en ropa de abrigo y otras prendas de temporada.

El involucrado fue trasladado a la dependencia policial en calidad de demorado. Tras la verificación de sus antecedentes, se confirmó que posee domicilio en Esquel y que se encontraba de paso por la localidad vecina.

Situación judicial

El hecho fue caratulado preventivamente como "hurto en grado de tentativa". El fiscal de turno de la circunscripción de San Carlos de Bariloche tomó intervención en el caso, disponiendo la notificación de la causa y las medidas procesales correspondientes.

Desde el sector comercial de El Bolsón han manifestado su preocupación ante el incremento de este tipo de maniobras, conocidas como "mecherismo", especialmente durante la temporada estival debido a la gran afluencia de visitantes en la región.

F.P