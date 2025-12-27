15°
Esquel, Argentina
Sabado 27 de Diciembre de 2025
27 de Diciembre de 2025
Extienden el plazo de inscripción para la Colonia Municipal de Vacaciones 2026

Debido a la alta demanda, la Subsecretaría de Deportes decidió ampliar los días para anotarse. Hay más de 500 cupos disponibles para niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
Atendiendo al gran interés de las familias y buscando garantizar que ningún niño o niña se quede sin su espacio de recreación, la Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Deportes, confirmó la extensión del período de inscripciones para la Colonia de Vacaciones 2026.

 

 

La propuesta, que este año cuenta con más de 500 cupos, se divide en dos bloques: el primero del 5 al 23 de enero y el segundo del 26 de enero al 13 de febrero. Además de las actividades tradicionales para niños de 5 a 14 años, la edición 2026 incluye por primera vez programas para la primera infancia (1 a 4 años) en los jardines maternales municipales, así como espacios para adultos mayores y personas con discapacidad.

 

 

Cómo realizar la inscripción

 

Para facilitar el trámite, el municipio mantiene habilitadas dos vías de anotación:

 

  • Modalidad Online: Se realiza a través de los formularios oficiales dispuestos por la Secretaría de Deportes. Esta opción tiene un arancel establecido para la temporada.

     

  • Modalidad Presencial (Becas): Personal de Deportes continúa recorriendo las sedes vecinales de los distintos barrios de la ciudad para realizar inscripciones gratuitas mediante el sistema de becas, asegurando la inclusión de todos los sectores.

     

 

Actividades y sedes

 

Quienes participen de la colonia podrán disfrutar de un verano activo con acceso a:

 

  • El Natatorio Municipal y el Gimnasio.

     

  • Salidas recreativas a la Reserva Natural Urbana La Zeta, la cascada y el predio de Laguna Willmanco.

     

  • Talleres deportivos, culturales y jornadas de pernocte para los grupos de mayor edad.

     

 

Requisitos

 

Al momento de la inscripción, es fundamental presentar:

 

  1. Fotocopia del DNI del colono.

     

  2. Planilla de salud completa (descargable desde la web oficial o disponible en sedes vecinales).

     

  3. Comprobante de pago (en caso de inscripción online).

     

 

Desde la gestión del intendente Matías Taccetta destacaron que el objetivo es superar los 500 participantes, consolidando a la colonia como un espacio seguro de contención, aprendizaje y disfrute durante el receso escolar.

 

 

