Orgullo nacional: River Plate se consagró como el club más convocante del mundo

El fútbol argentino ha vuelto a marcar un hito global, pero esta vez no fue dentro del campo de juego, sino en las tribunas. Según un reciente ranking que analiza la asistencia media de los clubes en todo el mundo durante el último año, River Plate se ha posicionado como el club más convocante de la Tierra.

Con un promedio que supera los 84.000 espectadores por partido, el club de Núñez logró desplazar a potencias históricas de Europa que tradicionalmente lideraban este listado, como el Borussia Dortmund de Alemania (famoso por su "Muro Amarillo"), el Manchester United de Inglaterra y el Real Madrid de España.

Las claves del récord

Este logro no es casualidad, sino el resultado de la ambiciosa remodelación y ampliación del Estadio Mâs Monumental. Con las nuevas obras finalizadas, la capacidad del estadio se incrementó significativamente, permitiendo que River agote las localidades en casi todas sus presentaciones de local.

La fidelidad de la hinchada "millonaria" ha sido constante, manteniendo un registro de estadio lleno en más de 50 partidos consecutivos, una cifra que asombra a los analistas deportivos internacionales y pone a la Liga Profesional Argentina en el foco del mundo por su fervor popular.

El Top Global

Aunque las cifras finales fluctúan según la competencia (Liga local o Copa Libertadores), la tendencia es irreversible. Detrás de River, el ranking muestra una fuerte presencia europea:

River Plate (Argentina) Borussia Dortmund (Alemania) Real Madrid (España) Bayern Múnich (Alemania) Manchester United (Inglaterra)

Un impacto que trasciende lo deportivo

Liderar este ranking no solo es una medalla de orgullo para el hincha, sino que posiciona a River Plate como una marca global de primer nivel. Esto facilita la negociación de contratos de patrocinio internacionales y refuerza la mística del Monumental como una de las "catedrales" del fútbol mundial, especialmente de cara al nuevo formato del Mundial de Clubes.

En un fútbol donde las potencias económicas europeas parecen inalcanzables, River Plate demuestra que, al menos en pasión y convocatoria, el trono sigue estando en Sudamérica.

F.P