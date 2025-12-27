Esquel celebra hoy el 7° aniversario de "5° Elemento": música en vivo y cerveza artesanal al aire libre

Este sábado 27 de diciembre, la ciudad de Esquel tiene una cita imperdible para los amantes de la buena música y la cerveza artesanal. La cervecería 5° Elemento celebra su séptimo aniversario y, para festejarlo a lo grande, ha preparado una propuesta al aire libre que promete transformar la tarde y noche de la Avenida Alvear.

Bajo la premisa de celebrar el camino recorrido junto a la comunidad, los responsables del emprendimiento local decidieron sacar la fiesta a la calle, permitiendo que vecinos y turistas disfruten de una jornada de encuentro con entrada libre.

Música en vivo y gastronomía

El evento contará con un escenario montado especialmente por donde pasarán diversos artistas locales para ponerle ritmo a la jornada. El line-up musical está pensado para acompañar el clima festivo mientras los asistentes disfrutan de la variedad de estilos de cerveza que caracterizan a la casa.

Además de las "canillas" listas para el brindis, habrá opciones gastronómicas para acompañar la velada, convirtiendo al sector en un patio de comidas y música al aire libre, ideal para aprovechar las temperaturas agradables de este último sábado del 2025.

Detalles del evento para hoy

Lugar: Avenida Alvear (en las inmediaciones de la cervecería).

Hora de inicio: Durante la tarde (se recomienda ir temprano para conseguir lugar).

Entrada: Libre y gratuita.

Clima: Aunque hay ráfagas de viento, la intensidad tenderá a disminuir hacia la noche, permitiendo el desarrollo de la actividad.

Siete años de identidad local

Desde sus inicios, 5° Elemento se ha consolidado como un punto de referencia para la cultura cervecera en la cordillera, apostando a la calidad de sus productos y a la generación de espacios de encuentro. Este aniversario no solo celebra el crecimiento de la marca, sino también el apoyo de los clientes que la eligen día a día.

F.P