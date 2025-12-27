20°
Esquel, Argentina
Sabado 27 de Diciembre de 2025
27 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Pronóstico en Esquel: cómo seguirá el tiempo este último sábado del año

Entérate el clima según servicio meteorológico nacional 
Para este sábado 27 de diciembre, el pronóstico en Esquel anticipa una jornada marcada por la presencia de sol y ráfagas de viento muy intensas, especialmente durante la mañana. Si tenés pensado realizar actividades al aire libre, te contamos cómo va a estar el tiempo hoy:

 

 

Pronóstico para este sábado 27 de diciembre

 

  • Durante la mañana: El cielo estará parcialmente nublado con una temperatura fresca de 11°C. El dato clave es el viento del Oeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas muy fuertes que podrían alcanzar los 78 km/h.

     

  • Hacia la tarde: El clima será más agradable con una máxima de 20°C y cielo algo nublado. El viento rotará al Sudoeste, manteniendo ráfagas importantes de hasta 59 km/h.

     

  • Por la noche: Se espera que la temperatura baje a los 16°C con nubosidad parcial. Las condiciones de viento persistirán, con ráfagas constantes de 59 km/h provenientes del Sudoeste

     

 

Al igual que en los días previos, la probabilidad de lluvia para hoy es del 0% en todos los turnos. Aunque el sol acompañará la jornada, se recomienda precaución al circular y asegurar objetos en el exterior debido a la intensidad de las ráfagas, que serán protagonistas durante todo el día.

 

 

F.P

 

