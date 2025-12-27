Pronóstico en Esquel: cómo seguirá el tiempo este último sábado del año

Para este sábado 27 de diciembre, el pronóstico en Esquel anticipa una jornada marcada por la presencia de sol y ráfagas de viento muy intensas, especialmente durante la mañana. Si tenés pensado realizar actividades al aire libre, te contamos cómo va a estar el tiempo hoy:

Pronóstico para este sábado 27 de diciembre

Durante la mañana: El cielo estará parcialmente nublado con una temperatura fresca de 11°C . El dato clave es el viento del Oeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas muy fuertes que podrían alcanzar los 78 km/h .

Hacia la tarde: El clima será más agradable con una máxima de 20°C y cielo algo nublado. El viento rotará al Sudoeste, manteniendo ráfagas importantes de hasta 59 km/h .

Por la noche: Se espera que la temperatura baje a los 16°C con nubosidad parcial. Las condiciones de viento persistirán, con ráfagas constantes de 59 km/h provenientes del Sudoeste

Al igual que en los días previos, la probabilidad de lluvia para hoy es del 0% en todos los turnos. Aunque el sol acompañará la jornada, se recomienda precaución al circular y asegurar objetos en el exterior debido a la intensidad de las ráfagas, que serán protagonistas durante todo el día.

F.P