Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado

La localidad de Cholila atraviesa una situación crítica que ha puesto en jaque la realización de su evento más emblemático: la Fiesta Nacional del Asado. Debido a una profunda crisis hídrica que afecta a diversos sectores desde hace varios días, los vecinos han iniciado una campaña a través de redes sociales y un petitorio formal para solicitar la suspensión de la edición prevista para el 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2026.

El reclamo vecinal surge de la indignación por la falta del suministro básico en los hogares, mientras las temperaturas ascienden y la temporada turística comienza a presionar sobre la escasa infraestructura local. Según los residentes, el abastecimiento de agua potable es deficiente o nulo en muchas viviendas, una realidad que consideran "incompatible" con la logística de un evento de magnitud nacional que demanda un alto consumo de recursos y servicios básicos para miles de visitantes.

Desde la comunidad sostienen que la prioridad absoluta debe ser garantizar el agua para la higiene y el consumo de las familias locales antes que destinar esfuerzos y recursos a una celebración multitudinaria. "Falta agua en todas las casas", señalaron los impulsores del reclamo, quienes esperan una respuesta urgente por parte de las autoridades municipales y provinciales.

La controversia reabre el debate sobre la infraestructura de la localidad, que ya en años anteriores ha sufrido complicaciones similares, y pone en duda la viabilidad de sostener el calendario de festejos regionales si no se garantizan primero los derechos básicos de la población. Por el momento, la incertidumbre crece entre los prestadores turísticos y los vecinos a la espera de una definición oficial sobre el futuro de la fiesta.

