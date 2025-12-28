24°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 28 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Fiesta nacional del asadocholilaChubut
28 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado

Ante la persistente falta de agua potable en los hogares, la comunidad de Cholila impulsa un petitorio para cancelar el evento masivo, priorizando el consumo básico frente a la demanda turística.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La localidad de Cholila atraviesa una situación crítica que ha puesto en jaque la realización de su evento más emblemático: la Fiesta Nacional del Asado. Debido a una profunda crisis hídrica que afecta a diversos sectores desde hace varios días, los vecinos han iniciado una campaña a través de redes sociales y un petitorio formal para solicitar la suspensión de la edición prevista para el 30, 31 de enero y 1 de febrero de 2026.

 

El reclamo vecinal surge de la indignación por la falta del suministro básico en los hogares, mientras las temperaturas ascienden y la temporada turística comienza a presionar sobre la escasa infraestructura local. Según los residentes, el abastecimiento de agua potable es deficiente o nulo en muchas viviendas, una realidad que consideran "incompatible" con la logística de un evento de magnitud nacional que demanda un alto consumo de recursos y servicios básicos para miles de visitantes.

 

Desde la comunidad sostienen que la prioridad absoluta debe ser garantizar el agua para la higiene y el consumo de las familias locales antes que destinar esfuerzos y recursos a una celebración multitudinaria. "Falta agua en todas las casas", señalaron los impulsores del reclamo, quienes esperan una respuesta urgente por parte de las autoridades municipales y provinciales.

 

La controversia reabre el debate sobre la infraestructura de la localidad, que ya en años anteriores ha sufrido complicaciones similares, y pone en duda la viabilidad de sostener el calendario de festejos regionales si no se garantizan primero los derechos básicos de la población. Por el momento, la incertidumbre crece entre los prestadores turísticos y los vecinos a la espera de una definición oficial sobre el futuro de la fiesta.

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La viuda negra en Chubut: por qué los basurales periurbanos aumentan su supervivencia
2
 Bariloche pone orden al turismo itinerante: aprobaron una ordenanza para regular motorhomes
3
 Adiós a un mito: murió Brigitte Bardot, la leyenda del cine francés y defensora de los animales
4
 Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado
5
 Mariana Hammond correrá el Desafío Las Mellizas
1
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
2
 Militantes aguardan la evolución de Cristina Fernández de Kirchner frente al Sanatorio Otamendi
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -