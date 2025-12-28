24°
Domingo 28 de Diciembre de 2025
28 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Seguridad en kayak y botes a remo: recomendaciones

La Prefectura Naval Argentina y especialistas locales difunden pautas de seguridad para evitar accidentes e hipotermia durante la navegación en botes a remo y kayaks.
La Prefectura Naval Argentina enfatiza la importancia de saber nadar y contar con práctica técnica antes de realizar cualquier actividad náutica. Cuando se trata de una travesía, asegurarse que la familia o autoridades conozcan el recorrido en caso de una emergencia, con todos los permisos pertinentes. 

 

Es obligatorio el uso de chaleco salvavidas homologado con silbato y se recomienda vestir prendas de colores llamativos para facilitar la visualización. Antes de ingresar al agua, se debe verificar el estado del casco, si se utiliza para ríos de aguas bravas, consultar el pronóstico meteorológico y, preferentemente, dar aviso a las autoridades sobre la zona de navegación elegida.

 

Según las recomendaciones de Prefectura Naval Argentina, el equipo indispensable incluye pala de repuesto, cabos de proa y perimetral, achicador, linterna blanca y un teléfono celular en bolsa estanca. En entornos de aguas frías, la autoridad sugiere el uso de trajes de neopreno y evitar el uso de ropas de algodón para prevenir la hipotermia. Durante el recorrido, los palistas deben mantenerse a menos de doscientos metros de la costa y ceder siempre el paso a embarcaciones motorizadas.

 

En caso de dar vuelta campana, la recomendación fundamental es no abandonar nunca el kayak. Los menores deben navegar acompañados y se debe respetar siempre la capacidad de carga del fabricante. Ante cualquier emergencia, se debe contactar a la Institución mediante la línea ciento seis o el canal dieciséis de VHF. 

 

 

 

 

