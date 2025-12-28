15°
28 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Vacaciones 2026: una familia necesita casi 4 millones de pesos para veranear en el país

Un informe de la UADE revela que una familia tipo requiere $3.880.488 para la segunda quincena de enero en destinos nacionales, lo que equivale a casi dos salarios y medio de un trabajador medio.
Por Redacción Red43

Planificar el descanso de verano en Argentina se ha convertido en un desafío económico significativo para el bolsillo de los trabajadores. Según el último relevamiento de la Universidad de la Empresa (UADE), el presupuesto promedio para una familia de cuatro integrantes durante la segunda mitad de enero alcanza cifras que superan los tres millones ochocientos mil pesos, evidenciando una brecha cada vez mayor entre los ingresos y los costos turísticos.

 

 

El mapa de precios en la costa argentina muestra realidades muy diversas según el destino elegido. Cariló lidera el ranking de los lugares más exclusivos, con presupuestos que superan los diez millones de pesos, seguido de cerca por Pinamar. En contraposición, localidades como Villa Gesell, Necochea y Mar del Plata se mantienen como las opciones más accesibles, con costos que rondan entre los dos y tres millones de pesos para el mismo período.

 

 

La "sorpresa" del informe surge al comparar el mercado local con el internacional. Si bien el promedio para veranear en el exterior escala por encima de los diez millones de pesos debido al peso de los pasajes aéreos, destinos regionales como Santiago de Chile presentan presupuestos totales inferiores a los de las playas más exclusivas de la provincia de Buenos Aires. Esta situación pone de manifiesto la competitividad de los precios en países vecinos frente a la inflación en los servicios turísticos locales, que incluyen no solo alojamiento, sino también incrementos marcados en gastronomía y servicios de balneario.

 

 

 

 

E.B.W.

 

