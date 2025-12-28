15°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 policiales sarmientoChubut
28 de Diciembre de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Sarmiento: detectan a un hombre faenando guanacos de forma ilegal en la Ruta 26

En el marco del operativo Verano Seguro, la policía de Sarmiento sorprendió a un hombre faenando guanacos ilegalmente en la Ruta 26. Se decomisaron doce piezas de carne y armas blancas tras el hallazgo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco del operativo preventivo Verano Seguro, personal policial de la Comisaría Distrito Sarmiento intervino este mediodía en un procedimiento por infracción a la ley de fauna silvestre. El hecho tuvo lugar aproximadamente a las once y cincuenta de la mañana, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos adicionales para la empresa Pan American Energy detectaron un vehículo Fiat Siena estacionado de manera sospechosa a la vera de la Ruta Nacional 26, específicamente a la altura del kilómetro 102.

 

Al aproximarse al sector junto a personal de seguridad privada, los uniformados observaron a un sujeto mientras realizaba tareas de faena sobre un ejemplar de guanaco. Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la dependencia policial local, cuyos efectivos profundizaron la requisa del rodado y descubrieron que en el interior del vehículo se ocultaban aún más piezas de la misma especie.

 

Debido a que actualmente la actividad se encuentra fuera de la temporada de caza permitida, las autoridades procedieron al traslado del automóvil y al secuestro preventivo de la carne y las herramientas utilizadas. En total, se decomisaron doce piezas de guanaco, compuestas por cuatro lomos, cuatro paletas y cuatro cuartos traseros, además de un arma blanca con una hoja de veintisiete centímetros de largo y una chaira con cabo blanco.

 

Finalmente, se labró el acta de infracción correspondiente a la Ley Provincial de Fauna Silvestre y se notificó a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut, encabezada por el director Fernando Bersano, para que se inicien las actuaciones administrativas pertinentes sobre el infractor y los elementos incautados.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La viuda negra en Chubut: por qué los basurales periurbanos aumentan su supervivencia
2
 Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado
3
 Hallan sin vida a dos jóvenes comodorenses en el río Paraná
4
 Mariana Hammond correrá el Desafío Las Mellizas
5
 Adiós a un mito: murió Brigitte Bardot, la leyenda del cine francés y defensora de los animales
1
 Sarmiento: detectan a un hombre faenando guanacos de forma ilegal en la Ruta 26
2
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
3
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
4
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
5
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -