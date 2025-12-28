Sarmiento: detectan a un hombre faenando guanacos de forma ilegal en la Ruta 26

En el marco del operativo preventivo Verano Seguro, personal policial de la Comisaría Distrito Sarmiento intervino este mediodía en un procedimiento por infracción a la ley de fauna silvestre. El hecho tuvo lugar aproximadamente a las once y cincuenta de la mañana, cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos adicionales para la empresa Pan American Energy detectaron un vehículo Fiat Siena estacionado de manera sospechosa a la vera de la Ruta Nacional 26, específicamente a la altura del kilómetro 102.

Al aproximarse al sector junto a personal de seguridad privada, los uniformados observaron a un sujeto mientras realizaba tareas de faena sobre un ejemplar de guanaco. Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la dependencia policial local, cuyos efectivos profundizaron la requisa del rodado y descubrieron que en el interior del vehículo se ocultaban aún más piezas de la misma especie.

Debido a que actualmente la actividad se encuentra fuera de la temporada de caza permitida, las autoridades procedieron al traslado del automóvil y al secuestro preventivo de la carne y las herramientas utilizadas. En total, se decomisaron doce piezas de guanaco, compuestas por cuatro lomos, cuatro paletas y cuatro cuartos traseros, además de un arma blanca con una hoja de veintisiete centímetros de largo y una chaira con cabo blanco.

Finalmente, se labró el acta de infracción correspondiente a la Ley Provincial de Fauna Silvestre y se notificó a la Dirección de Flora y Fauna Silvestre de Chubut, encabezada por el director Fernando Bersano, para que se inicien las actuaciones administrativas pertinentes sobre el infractor y los elementos incautados.