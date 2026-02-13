Persecución en Trevelin: quiso robar un comercio a patadas y lo atraparon tras forcejear

Un intento de robo terminó con un joven detenido en la Comisaría de la "Ciudad de los Jardines" luego de una intensa secuencia en el sector céntrico. El operativo se inició alrededor de las 6:20 de la mañana, cuando un efectivo que realizaba tareas de vigilancia en la zona comercial detectó una situación irregular en el local “NIK 2”, ubicado sobre la Avenida San Martín al 500.

Fuga y forcejeo

Según el reporte oficial, el uniformado observó al sospechoso pateando violentamente la puerta de ingreso con claras intenciones de entrar al comercio. Al recibir la voz de alto, el sujeto —que vestía un buzo marrón y pantalón negro— emprendió una huida a pie por la avenida en dirección norte.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta la calle 25 de Noviembre. Allí, el policía logró alcanzarlo, pero tras un forcejeo, el joven consiguió zafarse y continuó su escape. Finalmente, un móvil policial que acudía en apoyo logró interceptarlo a pocos metros del lugar del hecho, donde fue reducido.

Actuaciones judiciales

El propietario del comercio se presentó minutos después y constató daños en el marco de la puerta, específicamente una torcedura a la altura de la cerradura.

A las 6:45, el hombre de 24 años ingresó a la dependencia policial bajo el cargo de tentativa de robo. Posteriormente, fue trasladado a la Oficina Judicial para la audiencia de control de detención, quedando la causa en manos de la Justicia local.