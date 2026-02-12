Comodoro: Caen tres hombres por narcomenudeo tras allanamientos en cuatro barrios

En un operativo de precisión que abarcó gran parte de la zona norte y el oeste de la ciudad, la Policía del Chubut logró desmantelar una red de comercialización de estupefacientes que operaba bajo múltiples modalidades. El procedimiento, resultado de una investigación del Área Drogas Peligrosas, culminó con la detención de tres hombres y el secuestro de vehículos e infraestructura utilizada para el tráfico a pequeña escala.

Inteligencia y modalidades: "Kioscos" y "Delivery"

Las tareas de campo permitieron a los investigadores confirmar que la banda operaba de dos formas complementarias. En los domicilios de los barrios Próspero Palazzo, Km 8, Restinga Alí y San Martín, funcionaban puntos de venta fijos o "kioscos", caracterizados por una afluencia incesante de personas en autos y motos que permanecían apenas minutos en el lugar.

En paralelo, uno de los sospechosos lideraba un servicio de "delivery" de sustancias. Utilizando vehículos particulares, pactaba encuentros en puntos estratégicos de la zona norte para entregar las dosis de cocaína, intentando evadir los controles policiales rutinarios mediante el desplazamiento constante.

El resultado del despliegue

Con la autorización del Juzgado Federal, fuerzas especiales irrumpieron en las viviendas señaladas. El saldo del operativo incluyó:

Tres detenidos: Un ciudadano de nacionalidad dominicana y dos argentinos, todos mayores de edad.

Sustancias: Cocaína ya fraccionada para su comercialización inmediata.

Equipamiento: Balanzas de precisión digital y teléfonos celulares con información clave para la causa.

Logística: El secuestro de dos automóviles que eran piezas centrales en la distribución bajo la modalidad de entrega a domicilio.







El valor de la denuncia vecinal

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que el éxito del operativo se cimentó en el aporte ciudadano. Fueron los reclamos de las asociaciones vecinales los que encendieron las alarmas sobre situaciones de riesgo en los barrios, permitiendo a la División Drogas iniciar el seguimiento que derivó en las detenciones.

El procedimiento contó con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), Infantería y la sección Canes, reafirmando una política de "tolerancia cero" al comercio de drogas en los sectores residenciales de la ciudad.