Volvió el verano a Esquel: se espera una máxima de 23°C para hoy

La ciudad hoy tendrá un domingo con condiciones meteorológicas favorables según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras un amanecer fresco con una mínima de 5°C, se prevé un paulatino ascenso térmico que llevará el termómetro hasta una máxima de 23°C durante la tarde, marcando el momento más cálido de la jornada.

El cielo acompañará con buenas condiciones mientras que el viento soplará desde el sector oeste de manera constante, comenzando leve por la mañana y alcanzando una intensidad moderada hacia la tarde y noche, con ráfagas que rondarán los 20 km/h.

En definitiva, un clima ideal para actividades al aire libre y sin alertas vigentes en la región.