Vecinos del Alto Rio Percy exigen red de agua potable y protocolo de evacuación contra incendios

Olga del Carmen Aravena representó al Alto Rio Percy en la Banca del Vecino de la sesión del Concejo Deliberante del día de hoy, exponiendo los pedidos respecto al agua potable y a los protocolos de evacuación frente a incendios.

En dicho espacio, dio lectura al texto donde expresan la problemática, comenzando con el agua potable:

"La ejecución de obras de infraestructura pública, en la Ordenanza General de Obras Públicas número 206/ 90 y sus modificaciones número 77 / 18 y número 171/ 20, que establecen el marco para realización de obras con contribución de mejoras", explicó: "Que las captaciones existentes en el sector Alto Río Percy o aquellos que se encuentren en desarrollo presentan deficiencias en dilatados tiempos de ejecución que comprometen la capacidad de abastecimiento de agua actual y futura".

El pedido: "Que resulta imperativo solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la elaboración y ejecución de un proyecto integral de captación, almacenamiento y distribución de agua para la totalidad del sector, asegurando una solución definitiva. Que en este sentido existe una red primaria de distribución y almacenamiento, siendo opinión de los vecinos que en virtud de la experiencia se hace necesario realizar la toma directamente desde el río que da nombre al lugar por caudal y permanencia".



El eje del proyecto: "Elaborar proyecto al respecto que asegure el abastecimiento del recurso con base en la geografía e hidrografía del lugar con proyección de 30 a 40 años como mínimo, considerando el notorio aumento de la población y previendo que la misma ascenderá en años venideros. Que para el recupero de la inversión es necesario establecer un sistema de pago por mejoras que sea justo y equitativo entre todos los frentistas beneficiados. Que dicho sistema debe contemplar la realización socioeconómica de los vecinos tal cual lo establece la ordenanza número 58/2022 al referirse de la capacidad contributiva individual".

Los vecinos del Rio Percy, también exigen se avance con el protocolo de evacuación en casos de incendio.

"La ley provincial 15 número 32 establece el marco legal de la organización de la comunidad y la creación de consorcios destinados a la prevención y lucha contra incendios en zona de riesgo", compartió la vecina desde el proyecto presentado: "Que el sector Alto Río Percy por su orografía, cobertura vegetal y actividad humana ha sido históricamente afectado por grandes incendios forestales representando un riesgo constante para la vida y capital de los y los vecinos que allí habitan por un marco recrudecimiento en las últimas temporadas, así como también al patrimonio natural".



El cuidado no solo para vecinos: "Que existe una alta influencia de visitantes y turistas en el área durante la temporada de alto riesgo de incendio por lo cual incrementa la vulnerabilidad y la probabilidad de siniestro. Que la lejanía del sector Alto Río Percy respecto al casco urbano de Esquel donde se encuentran las bases operativas de cuartel bombero voluntario y el servicio provincial de manejo del fuego dificulta repuesta temprana y eficaz ante una emergencia".



En el proyecto, remarcaron que el Municipio de Esquel "ya ha demostrado un compromiso con la protección contra incendios habiendo avanzado en medio de prevención en otros barrios del ejido. Lo que ha permitido la recepción de fondos y recursos de la provincia para tal fin que en virtud de lo anterior es imperioso dotar a la comunidad local de las herramientas y la organización necesaria para la autoprotección y la respuesta inicial articulando su labor con los organismos oficiales".

Dichos proyectos responden al pedido de las 70 familias que viven en Alto Rio Percy, además de 20 "familias que van y vienen" y las que están en proceso de construcción y establecimiento allí, pensando en el futuro de la región.

SL