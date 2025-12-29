22°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 29 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
29 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Crea propone aumentar las multas para uso y venta de pirotecnia

El proyecto fue propuesto para tratar sobre tablas, en la sesión del Concejo Deliberante del día de hoy.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Concejo Deliberante de Esquel, en su Decimonovena Sesión Ordinaria de 2025, realizada el día de hoy, tuvo al concejal Rafael Crea del Blanco expresando en la Hora de Preferencia la preocupación por el aumento del uso de pirotecnia en la ciudad.

 

El proyecto, explicó: "cuenta con el acompañamiento de concejales de mi bloque, también lo he conversado con todos los bloques", y tiene por objetivo el cuidado: "sabemos lo que significan estos elementos de pirotecnia para las personas con autismo, también para los animales".

 

Un proyecto para tratarse sobre tablas: "a modo tal de distinguir, hoy tenemos una ordenanza de pirotecnia que establece una multa de 200 módulos, sin distinguir entre quien obtiene un lucro, es decir, quien vende en su casa o en su negocio, de la persona que la utiliza, es decir, de la tenencia. Con este proyecto lo que quiero, lo que busqué, es diferenciar entre la persona que obtiene un lucro de la venta de elementos de pirotecnia, de la persona que hace un uso individual, y obviamente también por otro lado es duplicar, triplicar, hasta cuadriplicar las multas por el uso de pirotecnia, de modo tal de generar mayor conciencia en nuestra comunidad de la gravedad que tiene el uso de estos elementos".

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Vandalismo en áreas protegidas: advierten sobre multas por grafitis en Parques Nacionales
2
 Atención Esquel: un corte de luz este martes afectará una zona de la ciudad
3
 Hallan sin vida a dos jóvenes comodorenses en el río Paraná
4
 Crisis hídrica en Cholila: vecinos piden suspender la Fiesta Nacional del Asado
5
 Rapanui llega a Trevelin con identidad patagónica y nuevos puestos de trabajo
1
 El ministro Iturrioz negó cualquier relación con el “Chivo Gate” y dijo “no tener nada que ver”
2
 Milei garantiza el pago de la deuda en 2026: "No tengan dudas"
3
 Javier Milei encabezó el saludo navideño con un mensaje sobre el rumbo económico y gestos a la Iglesia
4
 Memoria de la nieve: abre un museo privado que atesora la historia de La Hoya y sus mentores
5
 Cholila refuerza su sistema hídrico para asegurar el suministro durante el verano
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -