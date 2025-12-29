Crea propone aumentar las multas para uso y venta de pirotecnia

El Concejo Deliberante de Esquel, en su Decimonovena Sesión Ordinaria de 2025, realizada el día de hoy, tuvo al concejal Rafael Crea del Blanco expresando en la Hora de Preferencia la preocupación por el aumento del uso de pirotecnia en la ciudad.

El proyecto, explicó: "cuenta con el acompañamiento de concejales de mi bloque, también lo he conversado con todos los bloques", y tiene por objetivo el cuidado: "sabemos lo que significan estos elementos de pirotecnia para las personas con autismo, también para los animales".

Un proyecto para tratarse sobre tablas: "a modo tal de distinguir, hoy tenemos una ordenanza de pirotecnia que establece una multa de 200 módulos, sin distinguir entre quien obtiene un lucro, es decir, quien vende en su casa o en su negocio, de la persona que la utiliza, es decir, de la tenencia. Con este proyecto lo que quiero, lo que busqué, es diferenciar entre la persona que obtiene un lucro de la venta de elementos de pirotecnia, de la persona que hace un uso individual, y obviamente también por otro lado es duplicar, triplicar, hasta cuadriplicar las multas por el uso de pirotecnia, de modo tal de generar mayor conciencia en nuestra comunidad de la gravedad que tiene el uso de estos elementos".

SL