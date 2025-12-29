22°
29 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Últimos días para anotarse en la colonia de verano

Diego Galmes, director de Deportes, confirmó que quedan pocos cupos y detalló cómo inscribirse, las actividades previstas y las fechas de inicio de la colonia de verano.
Escuchar esta nota

El director de Deportes, Diego Galmes, se refirió a las inscripciones para la colonia de verano en Esquel. 

 

En conferencia de prensa, Galmes anunció que este lunes y martes serán los últimos días de inscripción para la colonia de vacaciones municipal. “Estamos anunciando los últimos dos días de inscripción de lo que va a ser la colonia de vacaciones, que va a estar hoy y mañana”.

 

Además, destacó que la demanda viene siendo alta: “Vienen con inscripciones muy bien, con bastantes cupos completos, sobre todo en las edades más chicas, de 5, 6, 7 y 8 años”. Si bien aún quedan algunos lugares disponibles, remarcó: “Es importante que sigan completando los formularios y se acerquen a confirmar para poder largar la primera colonia el 5 de enero”.

 

Galmes detalló que la colonia se desarrollará dos veces por semana: “Se va a desarrollar en dos días, que puede ser lunes y miércoles o martes y jueves, dependiendo la edad que le toque a cada chico”. Además, explicó el procedimiento de inscripción: “Primero tienen que entrar a la página web, bajar el link de inscripciones, completar todos los datos y descargar una planilla que es para cuestiones médicas y de salud. Luego se acercan a la administración a abonar”.

 

El valor de la colonia es de 30 mil pesos. “Incluye el seguro y demás, y con eso se termina de completar el trámite para asegurarse un lugar”, indicó. 

 

En cuanto a las propuestas, Galmes adelantó: “Las actividades van a ser variadas, como todos los años, la idea es poder aprovechar todos los lugares que tiene Esquel, como la laguna La Zeta, la cascada, e interactuar con otras instituciones como el regimiento y bomberos”, explicó.

 

La colonia funcionará de 14 a 17 horas y contará con una merienda saludable. “Son alrededor de tres horas de colonia, se les brinda una barrita cereal o fruta, queremos implementar la cuestión saludable”, señaló. Habrá dos etapas: una del 5 al 23 de enero y otra del 26 de enero al 13 de febrero. “Nos da la posibilidad de que las personas que no hagan colonia en enero puedan realizarla en febrero”, agregó Galmes. 

 

Finalmente, el director de Deportes adelantó que en febrero se sumarán las colonias para adultos mayores y personas con discapacidad, y confirmó la continuidad del programa Aguas Abiertas. 

 

 

R.G.

 

