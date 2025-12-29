ANSES amplía el plazo para presentar la Libreta AUH: cómo realizar el trámite para cobrar el 20% acumulado

En una medida clave para garantizar que las familias beneficiarias accedan a los complementos correspondientes, el Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, informa que amplió el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de 2025. Esta prórroga es fundamental para que los titulares puedan acceder al 20 por ciento del complemento acumulado durante 2024.⁣

⁣

Según la información oficial, las familias tendrán tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive para realizar el trámite. Cabe recordar que la Libreta es el documento que acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la educación de los niños y adolescentes.

Presentación digital: sitio oficial y App

La gestión puede realizarse a través de mi ANSES, utilizando tanto el sitio oficial como la aplicación móvil. Es de vital importancia aclarar que el formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite. El mismo debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias correspondientes.

¿Cómo se realiza la presentación digital?

Para completar el proceso de manera remota, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar a mi ANSES: Se debe acceder con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Consulta de información: En la sección Hijos > Libreta AUH, es necesario consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por las que se recibe la asignación y corroborar que los datos sean correctos. Generación del formulario: Si falta completar alguna sección de educación, salud o vacunación, se debe seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Certificación: El titular debe imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Carga del archivo: Se debe sacar una foto al formulario completo, tomándola sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, se debe reingresar a mi ANSES, seleccionar la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones. Confirmación: El proceso de carga finaliza formalmente cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

Atención presencial y operativos

Para aquellos ciudadanos que no tengan la posibilidad de presentar la Libreta en forma digital, el organismo recordó que es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.

Para más información, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES: https://www.anses.gob.ar/hijos/libreta-de-asignacion-universal.





T.B