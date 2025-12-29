20°
Lunes 29 de Diciembre de 2025
29 de Diciembre de 2025
Esquel: refuerzan controles nocturnos para frenar las picadas ilegales

El Municipio, la Policía y la APSV coordinan acciones ante las quejas de vecinos, especialmente en avenida Yrigoyen. El objetivo es garantizar el orden y la seguridad en la vía pública.
La Municipalidad de Esquel llevó adelante una reunión de trabajo articulado y prevención a través de la Secretaría de Gobierno, junto a la Unidad Regional Esquel de la Policía del Chubut y la Agencia Provincial de Seguridad Vial, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas en materia de controles y seguridad vial en la ciudad.

 

Durante el encuentro se abordó especialmente la necesidad de profundizar los controles nocturnos y avanzar en soluciones concretas ante la problemática de las picadas ilegales, una situación que genera reiteradas quejas por parte de vecinos y vecinas, particularmente en sectores como la avenida Yrigoyen.

 

La reunión fue encabezada por el secretario de Gobierno, Diego Austin, y la subsecretaria Marcelina Angiorama, y contó con la participación de la jefa de la División de Tránsito Municipal, Romina Minao, además de representantes de las fuerzas provinciales.

 

Desde el Municipio se destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas y organismos, entendiendo que la prevención y la seguridad vial son ejes fundamentales para cuidar la integridad de los vecinos, garantizar el orden en la vía pública y promover una convivencia urbana segura.

 

En este sentido, se acordó continuar fortaleciendo las acciones conjuntas, el intercambio de información y la presencia territorial, con el compromiso de seguir avanzando en políticas públicas que prioricen la prevención, el respeto por las normas de tránsito y la seguridad de toda la comunidad.

T.B

 

