Cine en Esquel: Se confirman las últimas funciones de "Avatar: Fuego y Ceniza"

La espera terminó para los fanáticos de la ciencia ficción en la ciudad. Llega a la pantalla del Cine Auditorio Municipal AVATAR 3: FUEGO Y CENIZA, la tercera entrega de la saga épica creada por James Cameron. Esta producción continúa la historia tras los eventos de Avatar: El camino del agua y cuenta con una clasificación SAM13 y una duración de 195 min, ofreciendo una experiencia inmersiva y extensa para todos los espectadores.⁣

Sinopsis y Trama



Avatar: Fuego y Ceniza es la tercera entrega de la saga épica de ciencia ficción creada por James Cameron, que continúa la historia tras los eventos de Avatar: El camino del agua. La trama sigue a Jake Sully y Neytiri mientras enfrentan nuevas amenazas en Pandora, incluidos los Ash People, una facción Na’vi poderosa y beligerante que pone en riesgo la supervivencia de su mundo y su familia en un conflicto que mezcla acción, emociones profundas e impresionantes paisajes alienígenas.⁣

⁣

Cronograma de últimas funciones

Para quienes deseen disfrutar de esta superproducción antes de que finalice el año, las funciones programadas son las siguientes:

Lunes 29/12: 16:30 hs (2D Castellano) | 21:00 hs (3D Castellano)

Martes 30/12: 16:30 hs (3D Castellano) | 21:00 hs (2D Castellano)

Entradas y Valores

Las entradas están en venta desde el viernes 26/12 en boletería. El cine, ubicado en Belgrano 330, mantiene los siguientes valores para sus funciones:

Valor de las entradas 2D: $7.500

Valor de las entradas 3D: $8.500

No te pierdas la oportunidad de ser parte de este nuevo capítulo en la historia de los Na'vi, donde el fuego y la ceniza marcarán el destino de la familia Sully en una de las películas más esperadas de la década.

