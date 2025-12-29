22°
Lunes 29 de Diciembre de 2025
29 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Comida en mal estado y contratos bajo la lupa: investigan al director del Servicio Penitenciario Federal

El juez Federico Villena ordenó allanamientos en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la provisión de alimentos en el penal de Ezeiza. 
El juez federal Federico Villena ordenó el allanamiento de las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con empresas proveedoras de comida denunciadas por entregar alimentos en mal estado en la cárcel de Ezeiza.

 

El procedimiento se realizó el viernes y se enmarca en una causa que apunta a una posible cartelización del servicio de alimentación en unidades federales. Durante el operativo, Martínez entregó un teléfono celular que no era de uso habitual y afirmó haber extraviado su dispositivo principal el mismo día, lo que llevó al juez a ordenar su rastreo. El último registro del equipo se detectó una hora antes del allanamiento en la zona del estadio de Huracán, en el barrio de Barracas.

 

La investigación tiene antecedentes de años atrás, cuando peritajes realizados junto a la ANMAT detectaron bacterias en la comida suministrada en Ezeiza, lo que derivó en sanciones a una de las empresas proveedoras. La causa continúa y podría sumar nuevas medidas en los próximos días.

 

 

R.G.

 

