Rapanui llega a Trevelin con identidad patagónica y nuevos puestos de trabajo

El crecimiento de Trevelin en materia turística, y como uno de los destinos agroturísticos mas importantes de la Patagonia, llevó a que empresarios de otras latitudes pusieran sus ojos en el Pueblo del Molino para invertir no sólo en infraestructura turística sino también en producción.

Casi una veintena de viñedos, las plantaciones de azafrán y lavanda, el crecimiento de la cantidad de hectáreas destinadas a la producción de zanahorias y otras hortalizas y la consolidación del emprendimiento de tulipanes como producto estrella acompañado de las peonías y, recientemente, los narcisos, son una muestra de ello.



En medios de Rio Negro y Neuquén observan y difunden este crecimiento, con notas ya habituales, tanto sobre tulipanes, viñedos y peonías, sumándose ahora el interés sobre la fuerte apuesta de la firma Rapanui. Los medios de Bariloche celebran que una empresa nacida allí, se amplíe hacia el sur: "adquirió un campo en Trevelin, donde ya trabajan para tener cosechas de la fruta que es clave para su producto estrella".



"Rapanui se convirtió, sin dudas, en una referencia patagónica en el mundo. Sus productos llegan a decenas de países y destacan a Bariloche. La firma es uno de los motores de la economía local, aunque ahora el crecimiento también es a nivel regional con la apuesta que realizaron en Trevelin, donde compraron un campo para tener una plantación de frambuesas que, a futuro, generará más de cien puestos de trabajo".



El trabajo continuo y a futuro

Uno de los propietarios de Rapanui explicó que "la primera cosecha recién será dentro de unos tres años", que la primera etapa tiene por objetivo poner a producir unas 50 hectáreas" con la expectativa de llegar a las 100 hectáreas en 8 años.

La construcción de la planta elaboradora para que el producto final, las internacionalmente famosas "Franui" se elabore íntegramente en Trevelin, lo que generará 130 puestos de trabajo directos.