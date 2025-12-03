21°
Todo listo para el 2° Festival de Bebidas Patagónicas: ¿Cuándo, dónde y cómo será?

Con más de 23 stands, gastronomía, música en vivo y un desfile de diseño independiente, el 2° Festival de Bebidas Patagónicas propone dos jornadas para disfrutar los sabores y la creatividad de la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este sábado 6 y domingo 7, desde las 17 horas, El Bolsón se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Bebidas Patagónicas. La propuesta combina producción local, gastronomía, arte y diseño, con entrada libre y una agenda pensada para toda la familia.

 

Un encuentro que celebra la identidad patagónica

 

Con más de 23 stands, productores de bebidas locales y regionales ofrecerán una amplia variedad de estilos y propuestas: cervezas artesanales, sidras, hidromiel, destilados y otras elaboraciones que reflejan la esencia de la Patagonia.

 

A esto se suman puestos gastronómicos con opciones para todos los gustos, ideales para acompañar las degustaciones durante ambas jornadas.

 

 

Música y cultura a cielo abierto

 

El escenario principal reunirá a artistas locales, bandas, proyectos emergentes y expresiones culturales que se presentarán de manera continua durante la tarde y la noche.

 

La programación del sábado tendrá un atractivo especial: un desfile Biomoda que reunirá a nueve diseñadores y productores independientes. Sobre la pasarela se verán propuestas innovadoras que combinan identidad, creatividad y moda sustentable.

 

 

 

O.P.

 

